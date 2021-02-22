ЕС введет санкции против главы Следкома РФ и директора Росгвардии - СМИ

Европейский союз ведет санкции против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По данным агентства, под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Снкции будут введены в соответствии с принятым в декабре новым глобальным санкционным режимом для нарушителей прав человека.

Ранее сообщалось, что санкции коснутся официальных лиц и организаций, причастных к аресту Навального, и вряд ли будут направлены против олигархов.

Главы МИД стран ЕС в понедельник приняли политическое решение работать над новыми санкциями против РФ. На следующей неделе должны определиться правовые рамки и конкретный список лиц, к которым применены санкции.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.