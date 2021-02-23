"Главное - найти цель": Байден обратился к нации после 500 тыс. смертей от эпидемии

Президент США Джо Байден обратился к нации с речью после того, как Соединенные Штаты пересекли отметку в 500 000 умерших от коронавируса с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Джо Байден рядом с первой леди и вице-президентом Камалой Харрис минутой тишины почтили погибших от эпидемии. На церемонии их окружали 500 свечей, каждая из которых символизировала 1000 умерших.

"За этот единственный год пандемии умерли больше американцев, чем в Первой мировой, Второй мировой войне и вьетнамской войне вместе взятых. И это большие потери, чем у любой другой страны в мире. Но признавая массовость этих смертей, мы помним каждого из них и что они сделали в своей жизни ", - отметил Джо Байден.

Байден вспомнил и смерти своих близких людей - первой жены, дочери в детском возрасте и старшего сына - объясняя, что понимает боль всех, кто потерял своих родных. "Для меня путь через грусть и горе - это найти цель", - сказал он.

Он завершил речь призывом к людям не ослаблять личных усилий в борьбе с эпидемией, следуя рекомендациям медиков.

"Мы должны положить конец политике и дезинформации, которые разделили семьи и целые общины. Вирус поражает не демократов или республиканцев, а всех наших сограждан. Пусть это будет история не о том, как далеко мы упали вниз, а о том, насколько далеко нам удалось после этого подняться назад", - сказал президент.

После периода зимних праздников в США существенно вырос ежедневный прирост заражений, нередко превышая и 200 000 случаев. В последнее время показатели постепенно снижаются.