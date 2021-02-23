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У Швеції пропонують не платити зарплату депутатам, які пропускають забагато засідань

Вівторок, 23 лютого 2021, 10:05

У Швеції з’явилася законодавча ініціатива про те, щоб зменшувати заробітну плату парламентарів, які пропускають надто багато засідань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sveriges Radio.

Дискусії про такий крок тривають вже роками, але цього разу ініціативу очікувано підтримають і вже з січня 2022 року за присутністю на засіданнях стежитимуть ретельніше.

Пропозицію про зміну до законодавства внесли представники усіх восьми партій у Риксдагу. 

"Важливо, щоб для політиків діяли правила, подібні до тих, які є на ринку праці: людина отримує винагороду за зроблену роботу. І в Риксдагу є згода щодо цього", - зазначила лідерка соціал-демократів Аннелі Карлссон. 

Відсутність депутата на засіданні не є порушенням правил - до відвідуваності немає чітких вимог.

Депутатські прогули у парламенті Швеції не є системною проблемою, але, вважають парламентарі, зробити правила жорсткішими варто. 

"Зрозуміло, що навіть якщо окремі члени парламенту так чинять, це кидає тінь на роботу всього Риксдагу, і так не має бути. Це про захист доброчесності всієї інституції", - вважає лідер "поміркованих" Тобіас Біллстрьом. 

Ініціатива передбачає, що якщо депутат відсутній на понад 60% засідань протягом трьох місяців, спікер має надіслати йому попередження. Якщо так продовжиться ще один квартал - депутат повинен буде повернути заробітну плату за період відсутності - 69 900 шведських крон за місяць. 

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Швеція
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