Україна позивається проти РФ через замах на Навального та політичні вбивства

Уряд України позивається до Європейського суду з прав людини зі звинуваченнями проти Російської Федерації.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердили у пресслужбі ЄСПЛ.

"Уряд України подав нову заяву до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Справа стосується тверджень українського уряду про триваючу адміністративну практику Російської Федерації, яка полягає у цілеспрямованих вбивствах тих, кого вважають опонентами РФ, на території Росії та інших держав", - повідомили у Страсбурзі.

У ЄСПЛ наразі не уточнюють зміст української скарги, однак "Європейська правда" з’ясувала, що одним з епізодів, який фігурує у звинуваченнях, є замах на вбивство одного з лідерів російської опозиції Алексєя Навального з використанням нервово-паралітичної речовини "Новичок", що є у розпорядженні лише російських спецслужб.

Інформацію про те, що скарга України стосується Навального, у коментарі "Європейській правді" підтвердив також урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, пояснивши, що українська скарга не стверджує, що це вбивство якимось чином стосується України. "Немає обов’язку країнам обґрунтовувати наш зв’язок зі скаргою, наша держава просто повідомляє про системне порушення прав людини іншою державою, а саме Російською Федерацією", - заявив він.

Присутність Навального у переліку жертв нападів офіційної влади РФ, втім, робить українську скаргу відповідною вимогам ЄСПЛ щодо строків давності.

У скарзі фігурують також вбивства, скоєні на території України.

"Йдеться про системні вбивства тих, кого вважають ворогами Росії, як-то співробітників військової розвідки та СБУ, яких вбили в Києві та Маріуполі", - пояснив Ліщина.

Як відомо, 27 червня 2017 року у Києві внаслідок підриву автомобіля загинув полковник ГУР Міноборони Максим Шаповал. 31 березня того ж року внаслідок схожого теракту загинув полковник контррозвідки СБУ Олександр Хараберюш.

У Страсбурзі уточнюють, що у позові йдеться також про вбивства за межами країн Ради Європи. "Український уряд також заявляє про адміністративну практику Російської Федерації у нерозслідуванні цих вбивств та умисному проведенні операцій приховування, спрямованих на розчарування в зусиллях із пошуку відповідальних осіб", - пояснили в ЄСПЛ.

Йдеться про вбивство одного з чеченських лідерів Зелімхана Яндарбієва, яке було скоєне 13 лютого 2004 року в Катарі, також через підрив автомобіля. Тоді влада Катара арештувала виконавців – росіян, що працювали тимчасовими співробітниками посольства та встановила, що вибуховий пристрій в Доху відправили з РФ дипломатичними каналами. Зрештою влада РФ офіційно визнала, що була організатором цього вбивства і принесла вибачення Катару.

Цей епізод, у якому вина РФ офіційно доведена, став у скарзі України доказом того, що Росія дійсно практикує політичні вбивства своїх опонентів.

Як відомо, в ЄСПЛ є також скарга самого Навального. Суд вимагає від РФ негайно його звільнити, однак Росія відмовляється виконувати це рішення.

Також у Страсбурзі перебувають на розгляді кілька міждержавних скарг "Україна проти Росії", зокрема, велика скарга щодо Донбасу готується до розгляду. Детально про її перспективи - у статті Грузинський внесок у перемогу України: як довести в суді вину Росії за злочини на Донбасі.