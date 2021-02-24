Нідерланди продовжили комендантську годину, але послаблять інші обмеження

Уряд Нідерландів вирішив ще на три тижні продовжити комендантську годину для стримування епідемії коронавірусу, проте послабив деякі інші обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прем’єр Марк Рютте зазначив, що фахівці попереджають про ризик 3-ї хвилі коронавірусу, проте не можна не визнавати, що суспільство дуже втомилося від жорстких обмежень.

"Зараз ми вийшли на стадію, коли можна наважитися на дещо більший ризик", - зазначив він.

З 1 березня частково відновлять навчання у класах студенти професійних шкіл та університетів.

З 3 брезня дозволять відновити роботу масажним салонам та перукарням.

Нагадаємо, нещодавно парламент схвалив закон, який дозволяє і далі зберігати комендантську годину попри рішення суду.