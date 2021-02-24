AstraZeneca зменшить поставки вакцини в ЄС вдвічі у другому кварталі - ЗМІ

Представники фармацевтичної компанії AstraZeneca поінформували Європейський Союз про можливий дефіцит продукції в другому кварталі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Виробник вакцини заявив, що зможе поставити тільки половину вакцин проти COVID-19, законтрактованих ЄС у другому кварталі, повідомив агентству Reuters на умовах анонімності представник ЄС.

За повідомленнями ЗМІ, поставки в другому кварталі скоротяться зі 180 мільйонів до менш ніж 90 мільйонів доз.

Це відбувається всього через кілька тижнів після того, як AstraZeneca оголосила про різке скорочення поставок Євросоюзу у першому кварталі.

Дефіцит вакцин може зашкодити планам ЄС досягнути мети вакцинації 70% дорослого населення до кінця літа.

Представниця британо-шведської компанії повідомила, що AstraZeneca постійно переглядає графіки поставок і щотижня інформує Європейську комісію.

Вона сказала, що компанія "неймовірно старанно" працює над поліпшенням ланцюжка поставок в ЄС, а також над посиленням глобального ланцюжка поставок.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca отримала схвалення на використання в ЄС в кінці січня, в той час як деякі країни блоку використовують вакцини, розроблені в Росії і Китаї.

Документ міністерства охорони здоров'я Німеччини від 22 лютого свідчить, що AstraZeneca розраховує компенсувати весь дефіцит поставок до кінця вересня.

Нагадаємо, лідери Литви, Бельгії, Данії, Іспанії та Польщі звернулися з офіційним листом до президента Європейської Ради Шарля Мішеля із закликом негайно вжити заходів щодо розширення потужностей виробництва вакцин в Європі.