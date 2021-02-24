5 країн ЄС закликали Брюссель діяти для збільшення виробництва вакцин

Лідери Литви, Бельгії, Данії, Іспанії та Польщі звернулися з офіційним листом до президента Європейської Ради Шарля Мішеля із закликом негайно вжити заходів щодо розширення потужностей виробництва вакцин в Європі.

Про звернення повідомила адміністрація литовського президента, пише "Європейська правда".

Лист направлено напередодні 25 лютого, коли розпочнеться зустріч лідерів країн-членів ЄС, на якій будуть вирішуватися, в тому числі, питання виробництва вакцин.

У листі зазначається, що Європа все ще стикається з проблемами через недостатні обсяги постачання вакцин.

"Поява нових штамів коронавірусу ставить під загрозу зусилля держав-членів по боротьбі з пандемією та поверненню до нормального життя", - йдеться у листі.

Держави-члени, які підписали лист, наголошують на необхідності того, щоб ЄС вжив негайних заходів для забезпечення виробничих потужностей з виробництва вакцин в Європі.

Стверджується, що слід знайти способи надати необхідну підтримку виробникам вакцин, що базуються в Європі, якщо вони зіткнуться з непередбаченими перешкодами в процесі виробництва і не зможуть реалізувати встановлені плани виробництва вакцин.

Також пропонується використовувати всі наявні виробничі потужності і, за необхідності, створювати нові.

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Країни-ініціатори закликають Європейську комісію і держави-члени тісно співпрацювати з усіма потенційними виробниками вакцин в Європі для розвитку державно-приватного партнерства, досліджень та інновацій.

Звертається увага на необхідність адекватного фінансування цих дій на рівні ЄС.

У листі підкреслюється важливість для Європи розширення виробництва вакцин і забезпечення доступності вакцин ЄС для сусідів і країн-партнерів Євросоюзу.