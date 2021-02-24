AstraZeneca сократит поставки вакцины в ЕС вдвое во втором квартале - СМИ

Представители фармацевтической компании AstraZeneca проинформировали Европейский Союз о возможном дефиците продукции во втором квартале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Производитель вакцины заявил, что сможет поставить только половину вакцин против COVID-19, законтрактованных ЕС во втором квартале, сообщил агентству Reuters на условиях анонимности представитель ЕС.

По сообщениям СМИ, поставки во втором квартале сократятся с 180 млн до менее чем 9 млн доз.

Это происходит всего через несколько недель после того, как AstraZeneca объявила о резком сокращении поставок Евросоюзу в первом квартале.

Дефицит вакцин может повредить планам ЕС достичь цели вакцинации 70% взрослого населения до конца лета.

Представительница британско-шведской компании сообщила, что AstraZeneca постоянно просматривает графики поставок и еженедельно информирует Европейскую комиссию.

Она сказала, что компания "невероятно тщательно" работает над улучшением цепочки поставок в ЕС, а также над усилением глобальной цепочки поставок.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила одобрение на использование в ЕС в конце января, в то время как некоторые страны блока используют вакцины, разработанные в России и Китае.

Документ министерства здравоохранения Германии от 22 февраля свидетельствует, что AstraZeneca рассчитывает компенсировать весь дефицит поставок до конца сентября.

Напомним, лидеры Литвы, Бельгии, Дании, Испании и Польши обратились с официальным письмом к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю с призывом немедленно принять меры по расширению мощностей производства вакцин в Европе.