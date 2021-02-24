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У Німеччині засудили до 10 років в’язниці члена "Ісламської держави"

Середа, 24 лютого 2021, 12:34

Суд у німецькому місті Целле засудив до 10 з половиною років позбавлення волі проповідника з Іраку, якого вважають лідером прихильників "Ісламської держави" у Німеччині. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

37-річного Абу Валаа визнали винним у підтримці тероризму та членстві у терористичний організації. 

Валаа був імамом у сумнозвісній мечеті в місті Хільдесхайм, яка приваблювала ісламістів з усієї країни, доки не була закрита.

Він займався вербуванням молодих людей переважно з північно-західної Німеччини для участі у бойових діях в Іраку та Сирії.

Ще троє спільників, яких судили разом з ним, отримали терміни до 8 років позбавлення волі. 

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Німеччина тероризм
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