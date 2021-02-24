В Германии приговорили к 10 годам тюрьмы члена "Исламского государства"

Суд в немецком городе Целле приговорил к 10 с половиной годам лишения свободы проповедника из Ирака, которого считают лидером сторонников "Исламского государства" в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

37-летнего Абу Валаа признали виновным в поддержке терроризма и членстве в террористической организации.

Валаа был имамом в печально известной мечети в городе Хильдесхайм, которая привлекала исламистов со всей страны, пока не была закрыта.

Он занимался вербовкой молодых людей преимущественно из северо-западной Германии для участия в боевых действиях в Ираке и Сирии.

Еще трое сообщников, которых судили вместе с ним, получили сроки до 8 лет лишения свободы.