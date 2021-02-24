У Євростаті розповіли, в якому віці жінки у ЄС народжують першу дитину

Середній вік народження першої дитини у ЄС коливається від 26,3 року для жінок у Болгарії до 31,3 року в Італії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у нових даних Євростату з інформацією за 2019 рік.

Середній вік народження першої дитини для жінок у всіх країнах-членах ЄС продовжує зростати. Зараз це в середньому 29,4 року.

Найбільше цей показник змінився у Естонії: якщо у 2015 році жінки народжували в середньому у віці 2,2 року, то у 2019 - вже 28,2 року. Схожа тенденція також у Литві та Люксембурзі. А от у Словаччині та Словенії за той самий період середній вік народження першої дитини зріс лише на 1-2 місяці.

Найнижчий вік народження першої дитини - у жінок з Болгарії та Румунії: 26,3 та 26,9 року відповідно, тоді як найвищий - в Італії, Іспанії та Люксембурзі: більше 31 року.