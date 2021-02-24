В Евростате рассказали, в каком возрасте женщины в ЕС рожают первого ребенка

Средний возраст рождения первого ребенка в ЕС колеблется от 26,3 года для женщин в Болгарии до 31,3 года в Италии.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новых данных Евростата с информацией за 2019 год.

Средний возраст рождения первого ребенка для женщин во всех странах-членах ЕС продолжает расти. Сейчас это в среднем 29,4 года.

Больше всего этот показатель изменился в Эстонии: если в 2015 году женщины рожали в среднем в возрасте 2,2 года, то в 2019 - уже 28,2 года. Похожая тенденция также в Литве и Люксембурге. А вот в Словакии и Словении за тот же период средний возраст рождения первого ребенка вырос всего на 1-2 месяца.

Самый низкий возраст рождения первого ребенка - у женщин из Болгарии и Румынии: 26,3 и 26,9 года соответственно, тогда как самый высокий - в Италии, Испании и Люксембурге: больше 31 года.