Німеччина схвалила домашні тести на COVID-19 задля виходу з локдауну

Німеччина затвердила три тести на коронавірус для домашнього використання як частину стратегії міністра охорони здоров’я Єнса Шпана, яка має допомогти найбільшій європейській економіці вийти із локдауну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Канцлерка Ангела Меркель заявила депутатам своєї партії, що більша доступність швидких тестів і збільшення масштабів тестування можуть зробити повернення до норми більш довготривалим.

Уряд очікує, що такі тести коштуватимуть до 810 мільйонів євро на місяць для 30-45 мільйонів тестів.

Федеральний інститут лікарських засобів та медичних виробів, фармацевтичний регулятор Німеччини, у середу затвердив тести на антиген, розроблені Healgen Scientific, Xiamen Boson Biotech та Hangzhou Laihe Biotech, для використання людьми, які не є медичними працівниками.

Раніше Шпан повідомив мовнику ZDF, що додаткові домашні тестові набори будуть затверджені наступного тижня.

Інші країни також роблять ставку на домашні тести, щоб допомогти обмежити поширення вірусу. В Австрії самотести вже використовуються в школах, і з наступного тижня вони будуть доступні для громадськості в аптеках.

В Англії волонтери та поліція роздавали набори для тестування на COVID-19, щоб зупинити розповсюдження дуже інфекційного варіанту, що походить з Південної Африки.

У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу за останню добу зросла на 8 007 до 2 402 818, що на 451 більше порівняно з аналогічним днем тиждень тому.