Германия одобрила домашние тесты на COVID-19 для выхода из локдауна

Германия утвердила три теста на коронавирус для домашнего использования как часть стратегии министра здравоохранения Йенса Шпана, которая должна помочь крупнейшей европейской экономике Европы выйти из локдауна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Канцлер Ангела Меркель заявила депутатам своей партии, что большая доступность быстрых тестов и увеличение масштабов тестирования могут сделать возвращение к норме более длительным.

Правительство ожидает, что такие тесты обойдутся в 810 млн евро в месяц за 30-45 миллионов тестов.

Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтический регулятор Германии, в среду утвердил тесты на антиген, разработанные Healgen Scientific, Xiamen Boson Biotech и Hangzhou Laihe Biotech для использования людьми, которые не являются медицинскими работниками.

Ранее Шпан сообщил заказчику ZDF, что дополнительные домашние тестовые наборы будут утверждены на следующей неделе.

Другие страны также делают ставку на домашние тесты, чтобы помочь ограничить распространение вируса. В Австрии самотест уже используются в школах, и со следующей недели они будут доступны для общественности в аптеках.

В Англии волонтеры и полиция раздавали наборы для тестирования на COVID-19, чтобы остановить распространение южноафриканского штамма.

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки выросло на 8007 до 2 402 818, что на 451 больше по сравнению с аналогичным днем ​​неделю назад.