Словаччина юридично зобов'язалася підтримувати вступ України в НАТО

Уряд Словаччини затвердив стратегію зовнішньої політики на 2021 рік, в якій серед іншого визначені напрямки співпраці з Україною та підтримка її євроатлантичних прагнень.

Як повідомляє "Європейська правда", документ оприлюднений на сайті уряду.

"Стабільна, демократична та процвітаюча Україна залишається стратегічним інтересом Словацької Республіки. Словаччина після візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2020 року продовжить поглиблювати політичний діалог і практичне співробітництво з Україною, допомагаючи їй у процесі реформ і перетворень на всіх рівнях державне управління", - йдеться у документі.

Словаччина також має намір брати участь у зусиллях міжнародного співтовариства щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України, включаючи підтримку Тристоронньої контактної групи і Спеціальній місії спостерігачів ОБСЄ в Україні.

"Ми продовжимо підтримувати євроатлантичні прагнення України і просувати її пріоритет в порядку денному ЄС і НАТО", - йдеться у стратегії.

Також Словаччина планує брати участь в заходах в рамках Кримської платформи.

Крім того, запланована участь словацьких спеціалістів у міжнародних місіях в Україні - СММ ОБСЄ, EUAM, EUBAM.

У відносинах з Росією Словаччина продовжуватиме дотримуватися позиції ЄС і НАТО, включаючи санкційні заходи.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе отримати план дій щодо членства у НАТО (ПДЧ) одночасно з Грузією.