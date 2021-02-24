У Німеччині і Бельгії вилучили найбільшу в історії Європи партію кокаїну на мільярди євро
Європейські слідчі виявили загалом 23 тонни кокаїну вартістю мільярди євро в результаті трансєвропейського перехоплення наркотиків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Кокаїн був виявлений у Німеччині та Бельгії.
Вилучені наркотики - це "абсолютний рекорд", йдеться у повідомленні голландської поліції.
"Ніколи раніше не було перехоплено стільки кокаїну відразу", - додали правоохоронці.
Відповідну інформацію німецьким правоохоронцям дала компанія, яка базується в Нідерландах. Це призвело до того, що 12 лютого вони знайшли 16 тонн кокаїну в порту Гамбурга.
Кокаїн був захований у контейнерах з Парагваю в понад 1700 жерстяних банках для шпаклівки.
Спільні розслідування призвели до виявлення ще 7,2 тонни кокаїну в порту Антверпена в Бельгії, повідомляє німецька митниця.
Антверпен - другий за величиною порт Європи.
У Бельгії кокаїн був захований в контейнері, наповненому дерев'яними блоками, заявили слідчі.
Всі наркотики прямували до "одного пункту призначення в Нідерландах", заявила голландська поліція.
28-річного власника імпортної компанії у Роттердамі було заарештовано в середу в Нідерландах через незаконний вантаж.
Арешт був здійснений під час обшуку у двох приміщеннях - одному в Роттердамі та іншому в сусідньому селі Влаардінген.
"Ми оцінюємо вуличну вартість 16 тонн від 1,5 до 3,5 млрд. євро", - сказав начальник митниці Гамбурга Рене Матшке, говорячи про знахідку в німецькому порту .