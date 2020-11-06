У Бельгії перехопили рекордну партію кокаїну вартістю майже 1 млрд євро

Бельгійська поліція вилучила у порту Антверпена 11,5 тонни кокаїну, заявивши, що це найбільша кількість наркотиків, яку коли-небудь у світі знаходили правоохоронці.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Партія кокаїну була доправлена через океан із Гаяни та затримана після прибуття в порт Антверпена. За оцінкою поліції, вартість цих наркотиків на чорному ринку перевищує 900 мільйонів євро.

Наркотики належали організованому злочинному угрупованню, яке очолював 77-річний ветеран поліції, колишній начальник відділку боротьби з наркотиками.

Він давав злочинцям детальні інструкції, як оминати поліцейські бар’єри під час доставки наркотиків до Європи. Групу знешкодили у вересні, але розслідування тривало і вивело правоохоронців на нову поставку наркотиків до Бельгії.

В рамках операції були затримані 20 осіб, серед них троє співробітників міліції, співробітник порту та юрист.