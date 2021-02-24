У Бельгії судитимуть 14 осіб, причетних до терактів в Парижі у 2015 році

У Бельгії цього року постануть перед судом 14 осіб, яких звинувачують у наданні допомоги ісламістським бойовикам, які вбили 130 осіб під час терактів в Парижі у 2015 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Федеральна прокуратура Бельгії оголосила про майбутній судовий розгляд в середу. Очікується, що він почнеться в другій половині 2021 року в Брюсселі.

Деяких з підозрюваних звинувачують в тому, що вони дали притулок єдиному терористу, який виживи під час нападів, Салаху Абдесламу, затриманому в 2016 році.

Підсудні обвинувачуються в транспортуванні, розміщенні або наданні матеріальної підтримки нападникам в Парижі.

Двоє з них будуть притягнуті до суду заочно, оскільки, як вважається, з тих пір вони загинули, воюючи за терористичну групу "Ісламська держава" в Сирії.

Вважається, що деякі з тих, хто постане перед судом, близькі до Абдеслама і терористів, які влаштували ще одну серію вибухів у Брюсселі 22 березня 2016 року, в результаті яких загинули 32 людини.

Раніше Франція оголосила, що у вересні Абдеслам постане перед судом у Парижі.