В Бельгии будут судить 14 человек, причастных к терактам в Париже в 2015 году

В Бельгии в этом году предстанут перед судом 14 человек, которых обвиняют в предоставлении помощи исламистским боевикам, убившим 130 человек в ходе терактов в Париже в 2015 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Федеральная прокуратура Бельгии объявила о предстоящем судебном разбирательстве в среду. Ожидается, что оно начнется во второй половине 2021 года в Брюсселе.

Некоторых из подозреваемых обвиняют в том, что они дали прибежище единственному выжившему террористу Салаху Абдесламу, задержанному в 2016 году.

Подсудимые обвиняются в транспортировке, размещении или оказании материальной поддержки нападавшим в Париже.

Двое из них будут преданы суду заочно, поскольку, как считается, с тех пор они погибли, сражаясь за так террористическую группу "Исламское государство" в Сирии.

Считается, что некоторые из тех, кто предстанет перед судом, близки к Абдесламу и террористам, которые устроили еще одну серию взрывов в Брюсселе 22 марта 2016 года, в результате которых погибли 32 человека.

Ранее Франция объявила, что в сентябре Абдеслам предстанет перед судом в Париже.