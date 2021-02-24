В Бельгии будут судить 14 человек, причастных к терактам в Париже в 2015 году
В Бельгии в этом году предстанут перед судом 14 человек, которых обвиняют в предоставлении помощи исламистским боевикам, убившим 130 человек в ходе терактов в Париже в 2015 году.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Федеральная прокуратура Бельгии объявила о предстоящем судебном разбирательстве в среду. Ожидается, что оно начнется во второй половине 2021 года в Брюсселе.
Некоторых из подозреваемых обвиняют в том, что они дали прибежище единственному выжившему террористу Салаху Абдесламу, задержанному в 2016 году.
Подсудимые обвиняются в транспортировке, размещении или оказании материальной поддержки нападавшим в Париже.
Двое из них будут преданы суду заочно, поскольку, как считается, с тех пор они погибли, сражаясь за так террористическую группу "Исламское государство" в Сирии.
Считается, что некоторые из тех, кто предстанет перед судом, близки к Абдесламу и террористам, которые устроили еще одну серию взрывов в Брюсселе 22 марта 2016 года, в результате которых погибли 32 человека.
Ранее Франция объявила, что в сентябре Абдеслам предстанет перед судом в Париже.