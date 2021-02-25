Кулеба летить до Франції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 26 лютого здійснить робочий візит до Франції.

Про це у четвер повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Кулеба проведе переговори з міністром європейських і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Він також зустрінеться з іншими французькими високопосадовцями, представниками бізнесу, медійного та експертного середовища.

Ключовими темами переговорів стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій, європейська та євроатлантична інтеграція нашої держави.

Особлива увага буде приділена протидії російській агресії проти України, безпековій ситуації на сході України та деокупації Криму, дипломатичним зусиллям із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту у рамках Нормандського формату.