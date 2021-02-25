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Кулеба летит во Францию

Четверг, 25 февраля 2021, 10:56

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 26 февраля посетит с рабочим визитом Францию.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Кулеба проведет переговоры с министром европейских и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

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Он также встретится с другими французскими чиновниками, представителями бизнеса, медийных и экспертных кругов.

Ключевыми темами переговоров станут развитие политического диалога Украины и Франции, увеличение объемов торговли и инвестиций, усиление взаимодействия в рамках международных организаций, европейская и евроатлантическая интеграция нашего государства.

Особое внимание будет уделено противодействию российской агрессии против Украины, безопасности ситуации на востоке Украины и деоккупации Крыма, дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в рамках Нормандского формата.

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Кулеба МИД Франция
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