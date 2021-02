Столтенберг обговорив з Зеленським безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом України Володимиром Зеленським питання реформ і безпеки в регіоні Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Провів гарну телефонну розмову з президентом Зеленським. НАТО рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ та ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Ми залишаємось відданими зміцненню нашого тісного партнерства" - написав Столтенберг у Twitter.

Good call with President @ZelenskyyUa. #NATO strongly supports #Ukraine's sovereignty & territorial integrity. We discussed the importance of reforms and the security situation in the Black Sea region. We remain committed to strengthening our close partnership.