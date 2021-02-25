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Столтенберг обговорив з Зеленським безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря

Четвер, 25 лютого 2021, 13:32

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом України Володимиром Зеленським питання реформ і безпеки в регіоні Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Провів гарну телефонну розмову з президентом Зеленським. НАТО рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ та ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Ми залишаємось відданими зміцненню нашого тісного партнерства" - написав Столтенберг у Twitter.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе отримати план дій щодо членства у НАТО (ПДЧ) одночасно з Грузією. 

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