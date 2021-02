Столтенберг обсудил с Зеленским безопасность в регионе Черного моря

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос реформ и безопасности в регионе Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провел хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и ситуации с безопасностью в Черноморском регионе. Мы остаемся преданными укреплению нашего тесного партнерства", - написал Столтенберг в Twitter.

Good call with President @ZelenskyyUa. #NATO strongly supports #Ukraine's sovereignty & territorial integrity. We discussed the importance of reforms and the security situation in the Black Sea region. We remain committed to strengthening our close partnership.