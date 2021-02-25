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Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море

Четвер, 25 лютого 2021, 14:21

Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) 25 лютого увійшла в Чорне море, щоб, серед іншого, провести навчання з ВМС України. 

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві відділу зв’язків з громадськістю SNMCMG2, повідомляє "Європейська правда".

"Друга постійна протимінна група НАТО входить в Чорне море в четвер, 25 лютого, в рамках першого розгортання НАТО в 2021 році. Болгарські та румунські мінно-тральні кораблі приєднуються до групи після її заходу  в Чорне море", - сказано у заяві.

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Під час перебування у Чорному морі група перебуватиме у складі з турецького флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгарія), тральщиків ROS Lupu Dinescu (Румунія), ESPS Tajo (Іспанія) і TCG Ayvalık (Туреччина).

Група візьме участь в румунсько-болгарських навчаннях з протимінної боротьби "Посейдон" і проведе навчання з ВМС України. 

Крім навчання, група НАТО також відвідає порти Констанци в Румунії та Одеси в Україні.

"Використовуючи переваги нашої діяльності в Чорному морі, такі як багатонаціональні навчання, відвідування портів, проходження навчань і патрулювання, розгортання SNMCMG2 в Чорному морі є важливою можливістю, що сприяє досягненню взаєморозуміння, взаємодії і довіри з нашими союзниками і партнерами", - прокоментував командувач SNMCMG2, капітан ВМС Туреччини Юсуф Карагюлле. 

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