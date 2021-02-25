Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО

Криза у Вірменії: прем’єр-міністр оголосив про звільнення глави Генштабу

Суд ЄС не підтримав ексєврокомісара, підозрюваного у хабарі від тютюнової компанії

У Генштабі Вірменії вимагають відставки Пашиняна, він назвав це спробою перевороту






Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО

Четвер, 25 лютого 2021, 13:46

Президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Приємно почути від генсека Єнса Столтенберга, що двері НАТО відчинені для України. Вдячний, що Ви особисто та члени НАТО підтримуєте нас у прагненні до членства в НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки вони в першу чергу покращують наш оборонний сектор", - написав Зеленський у Twitter за результатами телефонної розмови з генсеком НАТО.

Нагадаємо, посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс вважає, що Україні передусім слід зосередитися на структурній реформі оборонного відомства, а не наполягати на Плані дій щодо членства у НАТО.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе отримати план дій щодо членства у НАТО (ПДЧ) одночасно з Грузією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО Зеленський
powered by lun.ua