У Польщі спростували повідомлення про те, що сигнали повітряної тривоги та попередження Урядового центру безпеки (RCB) були надіслані вже після падіння російських об’єктів.

Про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька під час пресконференції, присвяченої реагуванню служб на інциденти, пише RMF24, передає "Європейська правда".

Галецька заявила, що з’явилася "неправдива інформація, яка межує з дезінформацією". Мова йде про повідомлення, що сигнали тривоги від RCB були надіслані лише після того, як повітряні об’єкти РФ порушили простір Польщі.

За її словами, польська система моніторингу була активована о 01:58, після чого відповідні служби перебували на зв’язку з військовими.

Представники поліції та Державної пожежної служби заявили, що операції з реагування на надзвичайні ситуації було розпочато одразу після отримання повідомлень.

А речник Урядового центру з управління кризовими ситуаціями також зазначив, що попередження від RCB було надіслано ще до падіння.

На тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору.