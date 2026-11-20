Міжнародні організатори спортивних подій, які дозволятимуть змагатись російським спортсменам, не матимуть права на фінансування програми ЄС Erasmus+ для спорту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

У 2027 році міжнародні органи з управління спортом та організатори подій, які дозволяють російським спортсменам змагатися під прапором, гімном чи іншими національними символами Росії, не матимуть права на фінансування програми Erasmus+ для спорту.

"Єврокомісія також підтримує запровадження єдиної політики ЄС, що обмежуватиме участь росіян. Низка країн-партнерів, з якими міністерство молоді та спорту працює, уже повністю заборонила вʼїзд російських атлетів на свої території", – написав Бідний.

Нагадаємо, Швеція опублікувала юридичні рекомендації, щоб полегшити прикордонним органам відмову у в’їзді або депортацію російських спортсменів напередодні Чемпіонату світу з лижних видів спорту 2027 року.

Також міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала держави-члени ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії до завершення російсько-української війни.