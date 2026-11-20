Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у п’ятницю, 20 листопада, звернувся із закликом до союзників країни по НАТО щодо посилення оборони Польщі на тлі того, як російські ракети та реактивний дрон порушили повітряний простір країни.

Про це пише Defence24, передає "Європейська правда".

На думку Косіняка-Камиша, Польща потребує більшої підтримки з боку інших держав-членів для ефективної оборони свого повітряного простору.

"Я хотів би бачити більш активну участь наших партнерів. Нам потрібно посилити наші системи розвідки", – сказав польський міністр.

Зокрема він звернувся з прямим проханням про надання літаків раннього попередження та управління (AWACS) та союзних винищувачів F-35.

"Я звернуся до Північноатлантичного альянсу, безпосередньо до Генерального секретаря НАТО, з проханням про виділення додаткових сил і ресурсів у рамках місії "Східний вартовий". Нам потрібна ще більша підтримка", – наголосив він.

Косіняк-Камиш додав, що наступного року Польща отримає підкріплення у вигляді німецьких літаків Eurofighter.

На тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору.