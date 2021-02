США заборонили в’їзд ексгенпрокурору Словаччини, підозрюваному в корупції

Колишній генеральний прокурор Словаччини Доброслав Трнка отримав від Сполучених Штатів заборону на в’їзд за звинуваченням у зловживанні владою на державній службі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Корупційні дії колишнього генпрокурора Доброслава Трнки підірвали верховенство права у Словаччині. Як результат, я публічно визначаю Трнку особою, яка не має права на в'їзд до США. Ми залишаємось об’єднаними проти корупції з нашими партнерами у Словаччині", - написав Блінкен у Twitter.

Former Prosecutor General Dobroslav Trnka’s corrupt actions undermined the rule of law in Slovakia. As a result, I am publicly designating Trnka as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Slovakia.