США запретили въезд экс-генпрокурору Словакии, подозреваемому в коррупции

Соединенные Штаты запретили въезд бывшему генеральному прокурору Словакии Доброславу Трнке по обвинению в злоупотреблении властью на государственной службе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Коррупционные действия бывшего генпрокурора Доброслава Трнки подорвали верховенство права в Словакии. Как результат, я публично определяю его как лицо, не имеющее права на въезд в США. Мы остаемся объединенными против коррупции с нашими партнерами в Словакии", - написал Блинкен в Twitter.

Former Prosecutor General Dobroslav Trnka’s corrupt actions undermined the rule of law in Slovakia. As a result, I am publicly designating Trnka as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Slovakia. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 25, 2021

Трнка был генпрокурором Словакии с 2004 по 2011 год.

В январе 2020 года сотрудники Национального уголовного агентства Словакии задержали Доброслава Трнку по обвинению в злоупотреблении властью на государственной службе.

За месяц до того прозвучали обвинения в отношении бывшего генпрокурора в связи с сокрытием им записей в масштабном коррупционном деле "Горилла".

По данным полиции, Трнка не выполнил свои обязательства по Уголовно-процессуальному кодексу и после получения аудиозаписи от разведывательной операции Службы безопасности под кодовым названием "Горилла" скрыл ее и не передал правоохранительным органам.

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