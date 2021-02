США запретили въезд экс-генпрокурору Словакии, подозреваемому в коррупции

Соединенные Штаты запретили въезд бывшему генеральному прокурору Словакии Доброславу Трнке по обвинению в злоупотреблении властью на государственной службе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Коррупционные действия бывшего генпрокурора Доброслава Трнки подорвали верховенство права в Словакии. Как результат, я публично определяю его как лицо, не имеющее права на въезд в США. Мы остаемся объединенными против коррупции с нашими партнерами в Словакии", - написал Блинкен в Twitter.

Former Prosecutor General Dobroslav Trnka’s corrupt actions undermined the rule of law in Slovakia. As a result, I am publicly designating Trnka as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Slovakia.