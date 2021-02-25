Кулеба: реформи важливі, але не слід ставити знак рівності між ними і підтримкою України

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголошує на важливості реформ для України, однак вважає, що не слід ставити знак рівності між реформами і підтримкою нашої держави.

Про це він сказав під час панельної дискусії американського центру CEPA щодо майбутнього українсько-американського стратегічного партнерства, повідомляє "Європейська правда".

"Україна в останні роки запроваджує реформи і трансформується і водночас веде війну з Росією, справжню війну. Я думаю, це робить Україну певною мірою унікальною, тому що ми досягли успіху у зміні багатьох сфер нашого життя і державної машини, звузили простір корупції, водночас витрачаючи величезні ресурси на власний захист", - зазначив Кулеба.

Однак, за його словами, Україна не стане використовувати війну як виправдання відсутності реформ.

"Реформи критично важливі, але я хотів би прояснити одну річ і сподіваюся, мене правильно зрозуміють. Україна заслуговує на підтримку в питанні швидкості та глибини реформ. Я не намагаюся сказати, що реформи не необхідні, вони критично важливі", - сказав він.

За словами міністра, Україна має зосередитись на продовженні реформування країни, викорінення корупції, зміцненні верховенства права.

"Але важливість України на глобальній мапі, на європейській мапі, йде далі за реформи, оскільки вся Європа виглядала б інакше, якби Росія досягла успіху тут, в Україні. Європа програє один зі своїх найбільших потенціалів, якщо Україна не продовжить свій шлях в напрямку інтеграції з ЄС", - заявив він.

"Коаліція демократичних держав буде сильнішою з Україною. Це країна, де демократичні принципи і цінності мають значення. Тому реформи важливі, але нам не слід ставити знак рівності між реформами і підтримкою України", - додав міністр.