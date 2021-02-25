Кулеба: реформы важны, но не следует ставить знак равенства между ними и поддержкой Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечает важность реформ для Украины, однако считает, что не следует ставить знак равенства между реформами и поддержкой нашего государства.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии американского центра CEPA о будущем украинско-американского стратегического партнерства, сообщает "Европейская правда".

"Украина в последние годы вводит реформы и трансформируется и одновременно ведет войну с Россией, настоящую войну. Я думаю, это делает Украину в определенной степени уникальной, потому что мы преуспели в изменении многих сфер нашей жизни и государственной машины, сузили пространство коррупции, одновременно тратя огромные ресурсы на собственную защиту", - отметил Кулеба.

Однако по его словам, Украина не станет использовать войну как оправдание отсутствия реформ.

"Реформы критически важны, но я хотел бы прояснить одну вещь, и надеюсь, меня правильно поймут. Украина заслуживает поддержки в вопросе скорости и глубины реформ. Я не пытаюсь сказать, что реформы не нужны, они критически важны", - сказал он.

По словам министра, Украина должна сосредоточиться на продолжении реформирования страны, искоренении коррупции, укреплении верховенства права.

"Но важность Украины на глобальной карте, на европейской карте, идет дальше реформ, поскольку вся Европа выглядела бы иначе, если бы Россия преуспела здесь, в Украине. Европа проиграет один из своих крупнейших потенциалов, если Украина не продолжит свой путь в направлении интеграции с ЕС", - заявил он.

"Коалиция демократических государств будет сильнее с Украиной. Это страна, где демократические принципы и ценности имеют значение. Поэтому реформы важны, но нам не следует ставить знак равенства между реформами и поддержкой Украины", - добавил министр.