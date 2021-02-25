Франція віддасть 100 тисяч доз вакцини Чехії, де найвищий рівень інфікування в ЄС

Франція надасть 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу зі своєї квоти Чехії, яка бореться з нещодавнім сплеском рівня інфікування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Париж пообіцяв 100 000 доз вакцини BioNTech/Pfizer, які, як очікується, будуть доставлені в березні.

Прага розцінила цей крок як "жест солідарності", який також розглядається як позика, яку необхідно буде повернути з власної квоти країни в більш пізній термін.

Поставки вакцин за спільним замовленням ЄС зазвичай розподіляються по країнам-членам з розрахунку на душу населення.

Раніше Ізраїль пожертвував 5000 доз вакцини Moderna Чехії, яка в даний час має найвищий рівень інфікування в ЄС.

Бабіш попередив про ймовірність "повної катастрофи" в лікарнях, і очікується, що режим суворого карантину буде посилений.

Напередодні у Чехії добовий приріст заражень коронавірусом вперше за майже два місяці перевищив 15 тисяч.

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