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Франция отдаст 100 тысяч доз вакцины Чехии, где самый высокий уровень инфицирования в ЕС

Четверг, 25 февраля 2021, 19:49

Франция предоставит 100 тысяч доз вакцины против коронавируса из своей квоты Чехии, которая борется с недавним всплеском уровня инфицирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Париж пообещал 100 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer, которые, как ожидается, будут доставлены в марте.

Прага расценила этот шаг как "жест солидарности", который также рассматривался как заем, который должен быть погашен из собственной квоты страны в более поздний срок.

Поставки вакцин по совместному заказу ЕС обычно распределяются по странам-членам из расчета на душу населения.

Ранее Израиль пожертвовал 5000 доз вакцины Moderna Чехии, которая в настоящее время имеет самый высокий уровень инфицирования в ЕС.

Бабиш предупредил о "полной катастрофе" в больницах, и ожидается, что режим строгого карантина будет ужесточен.

Накануне в Чехии суточный прирост заражений коронавирусом впервые за почти два месяца превысил 15 000.

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Франция Чехия Коронавирус
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