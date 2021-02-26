У Польщі допускають хаос на кордоні з Чехією через незрозумілі умови в’їзду

Затримка з публікацією урядом Польщі нових вимог для в’їзду з Чехії та Словаччини може спричинити хаос на кордоні, тому що правила набудуть чинності менш ніж за добу, але їхні деталі залишаються нечіткими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише RMF24.

З опівночі 27 лютого для в’їзду до Польщі з Чехії або Словаччини необхідно буде надати довідку про негативний тест на коронавірус - або зобов’язатися відбути самоізоляцію.

Проте документ з чіткими правилами досі не опубліковано і зараз не зрозуміло, чи йдеться про ПЛР-тест, експрес-тест чи антиген-тест. Також не прописано, у якому форматі та якою мовою має бути довідка.

Неофіційно, йдеться про будь-який тип тесту, зроблений не більш ніж за 48 годин до поїздки, а довідка про результат може бути польською або англійською мовою. Але не виключено, що стануться зміни.

Відтак водії автобусів та фур, які вже зараз прямують до Польщі і прибудуть в ніч на 27 лютого, ризикують зробити тест, який у підсумку не відповідатиме вимогам.

Також не зовсім зрозуміло, як саме буде відбуватися прикордонний контроль. За неофіційними даними від джерел, йдеться про вибіркові перевірки, тому що перевіряти абсолютно кожне авто чи фуру без закриття кордону неможливо.

Нагадаємо, Польща після різкого стрибка заражень анонсувала посилення карантину з 27 лютого в одному воєводстві, а також суворіші вимоги для в’їзду з Чехії та Словаччини, де ситуація з коронавірусом - серед найгірших у Європі. Мандрівники повинні або надати довідку про негативний результат тесту чи про вакцинацію двома дозами, або відбути самоізоляцію.

Раніше через посилений прикордонний контроль виникли великі черги на кордоні з Чехії до Німеччини, а також з Італії до Чехії. Німеччина, попри критику, не погоджується послаблювати правила, пояснюючи це необхідністю захиститись від мутованих штамів коронавірусу.

У Єврокомісії вважають запроваджені умови надмірними та просять не виходити за межі рекомендацій, які погодили всі країни блоку.