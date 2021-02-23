ЄС звернувся до Німеччини через надмірні коронавірусні обмеження на кордоні

Єврокомісія зі спеціальним листом звернулася до Німеччини, у якому наголошує, що запроваджені країною правила перетину кордону є надмірними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Такого листа від ЄК отримав представник Німеччини у Брюсселі Міхаель Клаус, з яким ознайомилось також агентство dpa. У ньому наголошують, що окремі обмеження Німеччини щодо поїздок є необґрунтованими або надмірними.

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"Ми вважаємо, що очевидної мети Німеччини - захисту громадського здоров’я в умовах пандемії - можливо досягнути і з менш жорсткими обмеженнями", - зазначають у документі.

Єврокомісія надає уряду Німеччини 10 днів на реагування. Теоретично після цього можуть ініціювати процедуру про порушення, але такий крок вважають малоймовірним.

Повідомляється, що схожі листи отримали також Бельгія, Угорщина, Данія, Швеція та Фінляндія, до прикордонного контролю яких у Брюсселі також є питання.

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З ініціативи Єврокомісії, питання правил на кордоні будуть обговорювати на спеціальній зустрічі Ради ЄС 23 лютого.

Нагадаємо, Німеччина майже повністю закрила кордон з Чехією, Словаччиною та австрійським Тіролем через поширеність у них мутованих штамів коронавірусу. Для категорій-винятків діють суворі правила в’їзду, що з перших днів спричинило великі черги на кордонах.

Міністр внутрішніх справ Хорст Зеєгофер вважає, що після завершення початкового 10-денного терміну надзвичайних правил їх потрібно продовжити.

Такий крок суперечить погодженим країнами ЄС рекомендаціям щодо правил поїздок, які востаннє оновили кілька тижнів тому. Вони ґрунтуються на регулярно оновлюваних даних про епідемічну ситуацію у кожній з країн, що визначається за однаковими критеріями.