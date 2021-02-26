В Польше допускают хаос на границе с Чехией из-за непонятных условий въезда

Задержка с публикацией правительством Польши новых требований для въезда из Чехии и Словакии может вызвать хаос на границе, потому что правила вступят в силу менее чем через сутки, но их детали остаются неясными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет RMF24.

С полуночи 27 февраля для въезда в Польшу из Чехии или Словакии необходимо будет предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус - или обязаться отбыть самоизоляцию.

Однако документ с четкими правилами до сих пор не опубликован и неясно, идет ли речь о ПЦР-тест, экспресс-тесте или антиген-тесте. Также не прописано, в каком формате и на каком языке должна быть справка.

Неофициально речь идет о любом типе теста, сделанном не более чем за 48 часов до поездки, а справка о результате может быть на польском или английском языке. Но не исключено, что произойдут изменения.

Поэтому водители автобусов и фур, которые уже сейчас направляются в Польшу и прибудут в ночь на 27 февраля, рискуют сделать тест, который в итоге не будет отвечать требованиям.

Также не совсем понятно, как именно будет происходить пограничный контроль. По неофициальным данным от источников, речь идет о выборочных проверках, так как проверять абсолютно каждый автомобиль или фуру без закрытия границы невозможно.

Напомним, Польша после резкого скачка заражений анонсировала усиление карантина с 27 февраля, а также более строгие требования для въезда из Чехии и Словакии, где ситуация с коронавирусом – одна из худших в Европе. Путешественники должны либо предоставить справку об отрицательном результате теста или о вакцинации двумя дозами, либо отбыть самоизоляцию.

Ранее из-за усиленного пограничного контроля возникли большие очереди на границе из Чехии в Германию, а также из Италии в Чехию. Германия, несмотря на критику, не соглашается ослаблять правила, объясняя это необходимостью защититься от мутировавших штаммов коронавируса.