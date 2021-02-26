Макрон готовий щепитися вакциною AstraZeneca, коли прийде його черга

Президент Франції Еммануель Макрон заявив в четвер, що з радістю погодиться на щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca якщо її йому запропонують, коли прийде його черга.

Про це Макрон сказав журналістам після віртуального саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"У світлі останніх наукових досліджень ефективність вакцини AstraZeneca доведена. Моя черга прийде, у мене є час. Якщо мені запропонують цю вакцину, я, звичайно, прийму її", - сказав Макрон.

Читайте також На півдні Франції запровадять локдаун вихідного дня

Французький лідер також сказав, що AstraZeneca не змогла досягти поставлених цілей щодо поставок вакцини, і що лідери ЄС тиснули на англо-шведську компанію.

"Ми сказали їм, що ви несерйозно ставитеся до взятих на себе зобов'язань, ви їх не виконали. Ми тиснемо на них, щоб вони надолужили згаяне і дотримувалися точного графіка", - сказав він.

Агентство Reuters повідомило у вівторок, що AstraZeneca планує поставити менше половини вакцин проти COVID-19, законтрактованих ЄС, у другому кварталі.

Макрон сказав, що механізм експортного контролю ЄС за вакцинами є задовільним і сприяє прозорості, але він не повинен використовуватися для заборони на експорт.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, глава Єврокомісії допустила заборону експорту вакцин у тому випадку, якщо виробники провалюють контракт.