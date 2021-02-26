Макрон готов привиться вакциной AstraZeneca, когда придет его очередь

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что с радостью согласится на прививки вакциной Oxford/AstraZeneca, если ее ему предложат, когда придет его очередь.

Об этом Макрон сказал журналистам после виртуального саммита ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"В свете последних научных исследований эффективность вакцины AstraZeneca доказана. Моя очередь придет, у меня есть время. Если мне предложат эту вакцину, я, конечно, приму ее", - сказал Макрон.

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Французский лидер также сказал, что AstraZeneca не смогла достичь поставленных целей по поставкам вакцины, и лидеры ЕС оказывали давление на англо-шведскую компанию.

"Мы сказали им, что вы несерьезно относитесь к взятым на себя обязательствам, вы их не выполнили. Мы давим на них, чтобы они наверстали упущенное и придерживались точного графика", - сказал он.

Агентство Reuters сообщило во вторник, что AstraZeneca планирует поставить меньше половины вакцин против COVID-19, законтрактованных ЕС, во втором квартале.

Макрон сказал, что механизм экспортного контроля ЕС за вакцинами является удовлетворительным и способствует прозрачности, но он не должен использоваться для запрета на экспорт.

Как сообщалось, по данным СМИ, глава Еврокомиссии допустила запрет экспорта вакцин в том случае, если производители проваливают контракт.