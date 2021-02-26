У ЄС допустили заборону експорту вакцин, якщо виробники провалюють контракт - ЗМІ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила лідерів ЄС, що готова заборонити експорт вакцин проти коронавірусу з Євросоюзу, якщо такі постачальники, як AstraZeneca, знову провалять їх постачання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню The Guardian від високопоставленого дипломатичного джерела.

Заява президентки Європейської комісії пролунала на віртуальному саміті лідерів ЄС після того, як вони пообіцяли прискорити поставку вакцин. В ЄС тільки 8% дорослого населення отримали щеплення від коронавірусу у порівнянні з 27% у Великій Британії.

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"Якщо компанії не виконують свої договірні зобов'язання, але все ж здійснюють експорт, комісія може вирішити зробити крок в рамках експортного режиму", - сказала фон дер Ляєн главам держав і урядів під час закритої зустрічі.

Минулого місяця Єврокомісія провела процедуру екстреної авторизації, щоб дозволити країнам-членам ЄС блокувати експорт вакцин.

"Якщо ми подивимося на картину, переважна більшість експорту здійснюється BioNTech/Pfizer приблизно на 95%. Решта від Moderna. Вони обоє виконують свій контракт, так що нас це влаштовує. Ми ведемо переговори з AstraZeneca, де є можливості для поліпшення виконання контракту, тому тут ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається", сказала фон дер Ляєн на пресконференції після саміту.

Нагадаємо, лідери Литви, Бельгії, Данії, Іспанії та Польщі звернулися з офіційним листом до президента Європейської Ради Шарля Мішеля із закликом негайно вжити заходів щодо розширення потужностей виробництва вакцин в Європі.

Компанія AstraZeneca наполягає, що вона зможе поставити 180 мільйонів доз своєї вакцини проти коронавірусу до ЄС у другому кварталі року, як і заплановано.

Коментар виробника з’явився після того, як ЗМІ повідомили, що компанія поставить блоку менше половини - або менше 90 мільйонів - очікуваних доз у другому кварталі.