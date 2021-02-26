У Франції 88-річний водій розігнався до 191 км/год., бо спізнювався на щеплення
Камера фіксації швидкості поблизу французького Страсбурга в четвер зафіксувала 88-річного водія, який їхав зі швидкістю 191 кілометр на годину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ouest France.
Правоохоронці зупинили літнього чоловіка, який виправдовувався тим, що запізнювався на щеплення від коронавірусу.
"У четвер, 25 лютого, об 11.40 у Бішофсхаймі, на 500-й дорозі, солдати Страсбурзької моторизованої бригади зупинили 88-річного водія, який рухався зі швидкістю 191 км/год, замість дозволеної 110 км/год", – повідомили в поліції.
Правоохоронці на місці вилучили посвідчення водія та припаркували його транспортний засіб.
Крім того, вони нагадали всім водіям поважати правило про максимальну швидкість, навіть якщо вони мають понад 60-річний досвід перебування за кермом.