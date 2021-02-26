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Во Франции 88-летний водитель разогнался до 191 км/ч, так как опаздывал на прививку

Пятница, 26 февраля 2021, 15:56

Радар возле французского Страсбурга в четверг зафиксировал 88-летнего водителя, который ехал со скоростью 191 километр в час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ouest France.

Правоохранители остановили пожилого мужчину, который оправдывался тем, что опаздывал на прививку от коронавируса.

"В четверг, 25 февраля, в 11.40 в Бишофсхайме, на 500-й дороге, солдаты Страсбургской моторизованной бригады остановили 88-летнего водителя, который ехал со скоростью 191 км/ч, вместо разрешенной 110 км/ч", - сообщили в полиции.

Правоохранители на месте изъяли водительское удостоверение и припарковали его транспортное средство.

Кроме того, они напомнили всем водителям, что нужно уважать правило о максимальной скорости, даже если у них более чем 60-летний опыт за рулем.

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