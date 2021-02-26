Суд у Португалії наказав чоловіку виплатити компенсацію експартнерці за 30 років хатньої роботи

Верховний суд Португалії зобов’язав чоловіка виплатити компенсацію його колишній партнерці за хатню роботу, яку вона виконувала майже за 30 років фактичного спільного проживання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Пара прожила разом більше 30 років, протягом яких жінка доглядала за будинком та готувала страви для свого партнера.

Суд заявив, що не компенсована домашня діяльність виключно або по суті, яку робить один із членів фактичного союзу, призводить до "справжнього зубожіння".

І оскільки це також звільняє іншого члена союзу "від виконання цих завдань", це призводить до його або її збагачення, не вимагаючи жодних витрат чи внесків.

"Вимога рівності давно притаманна ідеї справедливості, тому неможливо вважати, що виконання всіх або значної частини домашньої роботи в будинку, де проживає неодружена пара, здійснюється лише одним із партнерів, відповідає виконанню природного зобов’язання, що ґрунтується на обов’язку справедливості", - йдеться у рішенні.