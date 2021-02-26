Санкції ЄС за арешт Навального набудуть чинності раніше, ніж очікувалося – ЗМІ

Санкції ЄС проти глав чотирьох російських відомств у зв'язку з арештом опозиціонера Алєксєя Навального, засудженого до тюремного терміну, набудуть чинності вже 2 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Здається, що заборона на видачу віз та заморожування активів проти чотирьох росіян, проти яких ЄС хоче ввести санкції через ув'язнення Навального, пройде ще швидше: посли ЄС дадуть зелене світло рішенню у понеділок 1 березня, а імена повинні бути офіційно опубліковані наступного дня", - написав він.

seems like the visa bans & asset freezes against the 4 from #Russia that the EU wants to sanction over the #Navalny imprisonment will go even faster: EU ambassadors will green light the decison on Mon 1 March and the names should officially be published the next day — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 26, 2021

Раніше повідомлялося, що санкції набудуть чинності 5 березня.

Очікується, що під санкції потраплять глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников.

Глави МЗС країн ЄС у понеділок ухвалили політичне рішення працювати над новими санкціями проти РФ.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального буде першим випадком, коли Євросоюз задіє його.

Як повідомляла "Українська правда", 20 лютого російський суд визнав Навального винним у справі про нібито наклеп на ветерана. Раніше опозиціонера залишили у в’язниці у справі "Ів Роше", але врахували в термін відбування покарання 1,5 місяці домашнього арешту. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.