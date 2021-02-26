Санкции ЕС против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку, вступят в силу уже 2 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Кажется, что запрет на выдачу виз и замораживание активов против четырех россиян, против которых ЕС хочет ввести санкции из-за заключения Навального, пройдет еще быстрее: послы ЕС дадут зеленый свет решению в понедельник 1 марта, а имена должны быть официально опубликованы на следующий день", - написал он.

seems like the visa bans & asset freezes against the 4 from #Russia that the EU wants to sanction over the #Navalny imprisonment will go even faster: EU ambassadors will green light the decison on Mon 1 March and the names should officially be published the next day — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 26, 2021

Ранее сообщалось, что санкции вступят в силу 5 марта.

Ожидается, что под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Главы МИД стран ЕС в понедельник приняли политическое решение работать над новыми санкциями против РФ.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, который был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального будет первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Как сообщала "Украинская правда", 20 февраля российский суд признал Навального виновным по делу о якобы клевете на ветерана. Ранее оппозиционера оставили в тюрьме по делу "Ив Роше", но учли в срок отбывания наказания 1,5 месяца домашнего ареста. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.