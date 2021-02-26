Стала відома програма візиту глави Європейської ради в Україну

2-3 березня президент Європейської ради Шарль Мішель відвідає Україну.

Програму його візиту оприлюднено на сайті Європейської ради.

Зокрема, 2 березня Мішель відвідає Східну Україну.

У рамках візиту на Донбас о 13.00 заплановано зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а о 13.10 - зустріч з представниками операції Об'єднаних сил.

На 14.30 призначено спільну пресконференцію Мішеля із Зеленським.

3 березня під час перебування у Києві Шарли Мішель зустрінеться з представниками інституцій, які борються з корупцією, відвідає центр вакцинації і візьме участь у заходах біля монументу на Майдані Незалежності.

Також на цей день запланована зустріч із Зеленським і спільна пресконференція.

Перед візитом в Україну Шарль Мішель відвідає Молдову та Грузію.