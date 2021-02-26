Стала відома програма візиту глави Європейської ради в Україну
2-3 березня президент Європейської ради Шарль Мішель відвідає Україну.
Програму його візиту оприлюднено на сайті Європейської ради.
Зокрема, 2 березня Мішель відвідає Східну Україну.
У рамках візиту на Донбас о 13.00 заплановано зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а о 13.10 - зустріч з представниками операції Об'єднаних сил.
На 14.30 призначено спільну пресконференцію Мішеля із Зеленським.
3 березня під час перебування у Києві Шарли Мішель зустрінеться з представниками інституцій, які борються з корупцією, відвідає центр вакцинації і візьме участь у заходах біля монументу на Майдані Незалежності.
Також на цей день запланована зустріч із Зеленським і спільна пресконференція.
Перед візитом в Україну Шарль Мішель відвідає Молдову та Грузію.