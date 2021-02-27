У Північній Македонії екскерівника контррозвідки засудили за прослуховування тисяч громадян

Колишнього директора Управління безпеки та контррозвідки Північної Македонії Сашу Міялкова засуджено до 12 років в'язниці за незаконне прослуховування тисяч громадян у так званій справі "Мішень Фортеця".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Балканський оглядач".

Згідно з даними прокуратури, у період з 2008 по 2015 рік за допомогою трьох систем моніторингу комунікацій управління незаконно відстежувалося понад 4000 телефонних номерів без рішення суду. Загалом стеження велося за понад 20 000 громадян.

За справою "Мішень Фортеця" було пред'явлено звинувачення ще кільком посадовцям силових структур Північної Македонії різного рівня. Вони звинувачуються у злочинній змові та зловживанні службовим становищем, підробці офіційних документів для масового незаконного підслуховування громадян, а також у знищенні звукозаписуючої техніки, яка завдала шкоди бюджету.

Колишнього міністра внутрішніх справ Гордану Янкулоську засуджено до 4 років позбавлення волі. Колишнього високопосадовця з МВС Надицю Ніколіч до 3 років, колишнього керівника офісу Міялкова Тоні Якимовські до 6 років. Колишні високопосадовці УБК Горан Груєвський та Нікола Бошковський отримали 15 років в'язниці заочно - вони втекли та перебувають наразі за кордоном - в Греції.

Ще четверо людей були засуджені до умовних термінів покарання.

Міялков керував спецслужбою з 2006 по 2015 рік, під час правління його двоюрідного брата, колишнього прем'єр-міністра Північної Македонії Ніколи Груєвського, який втік з країни більше двох років тому і отримав політичний притулок в Угорщині.

Міялков зник за кілька днів до суду, але через добу сам прийшов до прокурора, заявивши, що мав проблеми зі здоров’ям та перебував у самоізоляції. Після вироку домашній арешт йомц було замінено на перебування за гратами через можливість втечі.

Вирок у справі "Мішень Фортеця" винесено першою інстанцією, і сторони мають право звернутися до апеляційного суду.