Угорщина не дозволить приватним клінікам вакцинувати від коронавірусу

Приватні клініки в Угорщині не отримають права проводити вакцинацію від коронавірусу і громадянам доведеться чекати своєї черги, визначеної національним планом вакцинації.

Про це заявив міністр, відповідальний за Офіс прем'єра, Гергель Гуляш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novekedes.hu.

"На даний момент тільки угорська держава має право закуповувати вакцини від коронавірусу, і такий дозвіл не буде видаватися приватним компаніям. Якщо хтось ще імпортує вакцину в країну, державу негайно конфіскує вакцину", - сказав Гуляш.

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Міністр зробив заяву у зв'язку з тим, що все більше і більше приватних постачальників медичних послуг пропонують або планують запропонувати платну вакцинацію від коронавірусу.

Наприклад, приватна компанія під назвою International OItó Centre приймала замовлення на вакцину ще в кінці минулого літа, хоча в той час її ще не було.

Компанія як і раніше пропонує "право попереднього бронювання" за 5000 форинтів, ця сума не включена у вартість вакцини.

Як відомо, Угорщина стала першою країною Європейського Союзу в середу, яка почала робити щеплення китайською вакциною Sinopharm.

Раніше Угорщина почала вакцинацію російським "Спутником V", вакциною, яка не отримала схвалення регулюючих органів в ЄС.

За даними уряду, вакциновано близько 471 тисячі осіб, що складає майже 5% населення Угорщини.