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Макрон російською закликав негайно звільнити Навального

Середа, 3 лютого 2021, 09:25

Президент Франції Еммануель Макрон закликав негайно звільнити російського опозиціонера Алєксєя Навального, опублікувавши свою заяву російською мовою поруч із французькою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вирок Алєксєю Навальному неприпустимий. Політичні розбіжності за жодних обставин не є злочином. Ми закликаємо негайно звільнити його. Дотримання прав людини, як і демократичних свобод, не можуть бути предметом обговорення", - заявив Макрон.

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Нагадаємо, 3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.

На рішення відреагували вже низка країн - США, Німеччина, Британія, Канада, Литва, головний дипломат ЄС від імені країн блоку.  

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