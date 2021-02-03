Макрон на русском призвал немедленно освободить Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального, опубликовав свое заявление на русском языке рядом с французским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приговор Алексею Навальному недопустим. Политические разногласия при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения", - заявил Макрон.

Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Напомним, 3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

На решения отреагировали уже ряд стран - США, Германия, Великобритания, Канада, Литва, главный дипломат ЕС от имени стран блока.